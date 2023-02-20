Meshary Al Qahtani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshary Al Qahtani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshary Al Qahtani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meshary Al Qahtani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meshary Al Qahtani 4 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مشاري سعد القحطاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meshary Al Qahtani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meshary Al Qahtani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Meshary Al Qahtani'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meshary Al Qahtani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meshary Al Qahtani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meshary Al Qahtani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meshary Al Qahtani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hilal SFC

10 Ağustos 2018 yılında Al-Tai

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

15 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

Meshary Al Qahtani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meshary Al Qahtani şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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