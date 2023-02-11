Milton Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Ramos 11 Ağu 1994 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Milton Gonzalo Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Ramos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUAN SPORTS MANAGEMENT ITALIA yapmaktadır. Milton Ramos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milton Ramos'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milton Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milton Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milton Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2016 yılında San Miguel

1 Temmuz 2018 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2022 yılında Agropecuario

Milton Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Ramos şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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