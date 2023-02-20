Mohammad El Fakih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad El Fakih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad El Fakih kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammad El Fakih ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammad El Fakih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad El Fakih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad El Fakih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad El Fakih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad El Fakih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad El Fakih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad El Fakih 7 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد الفقيه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad El Fakih Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad El Fakih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad El Fakih'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad El Fakih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad El Fakih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammad El Fakih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad El Fakih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mayıs 2015 yılında Kawkab Marrak.

27 Temmuz 2017 yılında FAR Rabat

1 Ocak 2019 yılında Berrechid

30 Haziran 2019 yılında FAR Rabat

1 Ocak 2020 yılında O. Khouribga

28 Kasım 2020 yılında MAS Fes

29 Ocak 2022 yılında Al-Ahly Tripoli

30 Haziran 2022 yılında MAS Fes

13 Ocak 2023 yılında Al-Arabi SC

Mohammad El Fakih kimdir

Mohammad El Fakih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad El Fakih şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raja Casablanca

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Mohammad El Fakih nereli

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