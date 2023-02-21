Muhair Alketbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhair Alketbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhair Alketbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhair Alketbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhair Alketbi 6 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Muhair Mohammed Hareb Alraei Alketbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhair Alketbi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Muhair Alketbi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muhair Alketbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhair Alketbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhair Alketbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhair Alketbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhair Alketbi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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