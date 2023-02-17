Piotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotm 23 Ocak 1988 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Hércules de Araújo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotm Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piotm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Piotm'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Piotm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Piotm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında ABC FC

1 Ocak 2012 yılında Monte Azul-SP

1 Şubat 2012 yılında Guaratinguetá

31 Mayıs 2012 yılında Monte Azul-SP

1 Temmuz 2012 yılında Gil Vicente

8 Ocak 2013 yılında Monte Azul-SP

1 Şubat 2013 yılında Mirassol-SP

1 Mayıs 2013 yılında Botafogo

1 Ocak 2015 yılında Fortaleza

1 Ocak 2017 yılında Linense-SP

5 Mayıs 2017 yılında Ceará SC

15 Ağu 2018 yılında CSA

4 Ocak 2019 yılında Red Bull

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

5 Aralık 2019 yılında Red Bull

8 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

29 Eylül 2020 yılında Ferroviária

24 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

29 Temmuz 2022 yılında Manaus FC

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Piotm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotm şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.