Raed Ozaybi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raed Ozaybi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raed Ozaybi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raed Ozaybi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raed Ozaybi 22 Eylül 2001 tarihinde Samtah şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raed Ozaybi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raed Ozaybi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Raed Ozaybi'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raed Ozaybi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raed Ozaybi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raed Ozaybi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raed Ozaybi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Nassr FC

Raed Ozaybi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raed Ozaybi şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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