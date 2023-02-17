Reinhold Ranftl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinhold Ranftl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinhold Ranftl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinhold Ranftl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinhold Ranftl 24 Ocak 1992 tarihinde Feldbach şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinhold Ranftl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Reinhold Ranftl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reinhold Ranftl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reinhold Ranftl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reirannnnnn/

Reinhold Ranftl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reinhold Ranftl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Reinhold Ranftl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinhold Ranftl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Fehring Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Fehring

1 Temmuz 2010 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2013 yılında Sturm Graz

25 Ocak 2014 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2014 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2014 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2015 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında Schalke

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

30 Haziran 2023 yılında Schalke

Reinhold Ranftl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinhold Ranftl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reinhold Ranftl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SVU Kapfenstein ab Juli 1999, UFC Fehring

Avusturya takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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