Mirko Kos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Kos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Kos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Kos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Kos 12 Nisan 1997 tarihinde Mürzzuschlag şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Kos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Mirko Kos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mirko Kos'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirko Kos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Kos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Kos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Kos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2009 yılında NWM KSV

5 Eylül 2012 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2015 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2017 yılında Austria Wien

Mirko Kos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Kos şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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