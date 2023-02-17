Romeo Vucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeo Vucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeo Vucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romeo Vucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romeo Vucic 30 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Romeo Vučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romeo Vucic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Romeo Vucic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Romeo Vucic'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romeo Vucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romeo Vucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romeo Vucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romeo Vucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U18

1 Ağu 2020 yılında Young Violets

1 Ocak 2022 yılında Austria Wien

Romeo Vucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romeo Vucic şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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