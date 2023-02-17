Manfred Fischer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manfred Fischer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manfred Fischer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manfred Fischer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manfred Fischer 6 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manfred Fischer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Manfred Fischer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manfred Fischer'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manfred Fischer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manfred Fischer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manfred Fischer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manfred Fischer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında SC Weiz Alt.

1 Temmuz 2009 yılında GAK Altyapı

21 Mart 2013 yılında DSV II

1 Temmuz 2013 yılında DSV Leoben

1 Temmuz 2014 yılında SC Kalsdorf

1 Temmuz 2015 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2017 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2018 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2021 yılında Austria Wien

Manfred Fischer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manfred Fischer şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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