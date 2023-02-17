Dario Kreiker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Kreiker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Kreiker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Kreiker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Kreiker 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Kreiker Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Dario Kreiker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Kreiker'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dario Kreiker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Kreiker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Kreiker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Kreiker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Admira Altyapı

1 Ocak 2011 yılında Rapid Altyapı

30 Nisan 2016 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U16

1 Ocak 2019 yılında Wr. Neustadt II

1 Temmuz 2019 yılında SC Ortmann

15 Ocak 2021 yılında Young Violets

1 Ocak 2022 yılında Austria Wien

Dario Kreiker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Kreiker şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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