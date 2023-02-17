Matan Baltaxa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matan Baltaxa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matan Baltaxa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matan Baltaxa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matan Baltaxa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matan Baltaxa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matan Baltaxa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matan Baltaxa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matan Baltaxa 20 Eylül 1995 tarihinde Shoham şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da מתן בלטקסה şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matan Baltaxa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jacky Dahan yapmaktadır. Matan Baltaxa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matan Baltaxa'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matan Baltaxaboyu ve yaşı kaç

Matan Baltaxa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matan Baltaxa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Matan Baltaxa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matan Baltaxa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında H. Petah Tikva

1 Temmuz 2017 yılında M. Tel Aviv

9 Ocak 2018 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

15 Ağu 2018 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

19 Ağu 2019 yılında Bnei Yehuda

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Matan Baltaxa kimdir

Matan Baltaxa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matan Baltaxa şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Matan Baltaxa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matan Baltaxa nereli

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