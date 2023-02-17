Andreas Gruber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Gruber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Gruber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Gruber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Gruber 29 Haziran 1995 tarihinde Mürzzuschlag şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Gruber Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Gruber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Gruber'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Gruber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Gruber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andreas Gruber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Gruber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2006 yılında GAK Altyapı

17 Mart 2010 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2010 yılında Sturm Graz U16

1 Temmuz 2011 yılında Sturm U18

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2017 yılında SV Mattersburg

25 Ağu 2020 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Andreas Gruber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Gruber şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Phönix Mürzzuschlag (2002-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.