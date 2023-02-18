Saad Morsli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Morsli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Morsli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Morsli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Morsli 16 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Morsli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Morsli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Saad Morsli'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saad Morsli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Morsli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Morsli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Morsli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2021 yılında Rapide Oued Zem

25 Ağu 2022 yılında OC Safi

Saad Morsli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Morsli şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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