Salim Al Mamari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Al Mamari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Al Mamari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Al Mamari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Al Mamari 4 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Umman uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Al Mamari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salim Al Mamari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Salim Al Mamari'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Al Mamari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Al Mamari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Salim Al Mamari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Al Mamari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Baniyas

Salim Al Mamari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Al Mamari şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.