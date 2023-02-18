Tyler Back kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Back Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Back adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Back Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Back 6 Nisan 1993 tarihinde Falls Church, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Bishop Back şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Back Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tyler Back, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tyler Back'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyler Back Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Back isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tyler Back Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Back futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Oregon State

9 Şubat 2016 yılında RoPS

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Nordvärmland FF

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2019 yılında Spansko

20 Ağu 2021 yılında NK Jarun

Tyler Back Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Back şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

D.C. United (2009-2011), University of Mary Washington (2011-2014), Oregon State University (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.