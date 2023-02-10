4 yıllık bölümler arasında yer alan Maliye bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Maliye bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Maliye bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Maliye Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 364,4176 134.973 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 357,0356 155.294 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 337,1435 220.805 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 332,6181 238.806 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 327,8596 258.798 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Maliye (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 325,9737 267.264 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 325,3191 270.211 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Maliye (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 324,4955 274.012 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 310,7773 343.902 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 310,2367 347.023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 303,6842 386.126 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 301,9020 397.442 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 300,3585 407.578 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 297,2402 428.617 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 290,4615 477.217 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 289,9062 481.453 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 287,7327 498.253 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 287,1396 503.006 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 286,8319 505.379 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 286,8187 505.471 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 286,7647 505.936 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 284,0782 527.819 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 281,8369 546.408 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 281,0099 553.577 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 280,9726 553.895 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 279,8023 563.971 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 272,2675 632.971 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 270,1075 653.936 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 268,3229 671.876 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 266,5169 690.389 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 265,5153 700.953 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 262,3495 734.423 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 260,5788 753.836 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 260,1837 758.251 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 259,1945 769.397 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 258,3114 779.328 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 258,0400 782.326 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 256,7921 796.505 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 254,9028 818.476 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 254,2435 826.255 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 253,9520 829.714 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 253,2270 838.365 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Maliye (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 252,8646 842.731 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 251,2446 862.256 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 251,2384 862.336 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 248,3625 897.990 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 247,9239 903.353 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 243,0104 966.286 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 240,9796 993.252 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 240,7767 995.859 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 240,0179 1.005.972 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 239,3301 1.015.126 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 238,4670 1.026.894 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 237,6682 1.037.930 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 237,4672 1.040.701 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 237,1254 1.045.387 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 236,4218 1.055.130 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 234,7114 1.078.721 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 234,6567 1.079.489 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 234,0347 1.088.086 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 233,7622 1.091.896 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 233,7585 1.091.944 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 233,6257 1.093.762 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 233,3702 1.097.333 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 232,8986 1.103.844 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 232,5506 1.108.731 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 230,4738 1.138.156 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 228,3811 1.168.050 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 228,1455 1.171.487 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 226,8907 1.189.244 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 225,8881 1.203.603 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 224,7591 1.219.890 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 221,8884 1.261.294 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 221,5182 1.266.490 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 218,9182 1.303.750 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 218,8667 1.304.518 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 217,2729 1.327.415 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 217,1631 1.328.989 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 216,6353 1.336.512 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 215,3633 1.354.593 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Maliye (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 195,9428 1.602.060

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