4 yıllık bölümler arasında yer alan Maliye bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Maliye bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Maliye bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Maliye Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|364,4176
|134.973
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|357,0356
|155.294
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|337,1435
|220.805
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|332,6181
|238.806
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|327,8596
|258.798
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Maliye (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|325,9737
|267.264
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|325,3191
|270.211
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|324,4955
|274.012
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|310,7773
|343.902
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|310,2367
|347.023
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|303,6842
|386.126
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|301,9020
|397.442
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|300,3585
|407.578
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|297,2402
|428.617
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|290,4615
|477.217
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|289,9062
|481.453
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|287,7327
|498.253
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|287,1396
|503.006
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|286,8319
|505.379
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|286,8187
|505.471
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|286,7647
|505.936
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|284,0782
|527.819
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|281,8369
|546.408
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|281,0099
|553.577
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|280,9726
|553.895
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|279,8023
|563.971
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|272,2675
|632.971
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|270,1075
|653.936
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|268,3229
|671.876
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|266,5169
|690.389
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|265,5153
|700.953
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|262,3495
|734.423
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|260,5788
|753.836
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|260,1837
|758.251
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|259,1945
|769.397
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|258,3114
|779.328
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|258,0400
|782.326
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|256,7921
|796.505
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|254,9028
|818.476
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|254,2435
|826.255
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|253,9520
|829.714
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|253,2270
|838.365
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Maliye (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|252,8646
|842.731
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|251,2446
|862.256
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|251,2384
|862.336
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|248,3625
|897.990
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|247,9239
|903.353
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|243,0104
|966.286
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|240,9796
|993.252
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|240,7767
|995.859
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|240,0179
|1.005.972
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|239,3301
|1.015.126
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|238,4670
|1.026.894
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|237,6682
|1.037.930
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|237,4672
|1.040.701
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|237,1254
|1.045.387
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|236,4218
|1.055.130
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|234,7114
|1.078.721
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|234,6567
|1.079.489
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|234,0347
|1.088.086
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|233,7622
|1.091.896
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|233,7585
|1.091.944
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|233,6257
|1.093.762
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|233,3702
|1.097.333
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|232,8986
|1.103.844
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|232,5506
|1.108.731
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|230,4738
|1.138.156
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|228,3811
|1.168.050
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|228,1455
|1.171.487
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|226,8907
|1.189.244
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|225,8881
|1.203.603
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|224,7591
|1.219.890
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|221,8884
|1.261.294
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|221,5182
|1.266.490
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|218,9182
|1.303.750
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|218,8667
|1.304.518
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|217,2729
|1.327.415
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|217,1631
|1.328.989
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|216,6353
|1.336.512
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|215,3633
|1.354.593
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Maliye (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|195,9428
|1.602.060
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.