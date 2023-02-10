(4 Yıllık) Maliye Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Maliye bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Maliye Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Maliye bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Maliye bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Maliye bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Maliye Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62364,4176134.973
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82357,0356155.294
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93337,1435220.805
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA110+3 / 113332,6181238.806
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA110+3 / 113327,8596258.798
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Maliye (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4325,9737267.264
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41325,3191270.211
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Maliye (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62324,4955274.012
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123310,7773343.902
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103310,2367347.023
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82303,6842386.126
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82301,9020397.442
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144300,3585407.578
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62297,2402428.617
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA100+3 / 103290,4615477.217
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82289,9062481.453
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41287,7327498.253
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62287,1396503.006
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62286,8319505.379
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62286,8187505.471
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62286,7647505.936
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82284,0782527.819
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62281,8369546.408
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82281,0099553.577
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62280,9726553.895
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62279,8023563.971
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA140+4 / 144272,2675632.971
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62270,1075653.936
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52268,3229671.876
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62266,5169690.389
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62265,5153700.953
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52262,3495734.423
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62260,5788753.836
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82260,1837758.251
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52259,1945769.397
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA70+2 / 72258,3114779.328
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93258,0400782.326
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123256,7921796.505
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62254,9028818.476
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144254,2435826.255
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62253,9520829.714
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82253,2270838.365
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Maliye (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25252,8646842.731
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82251,2446862.256
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52251,2384862.336
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103248,3625897.990
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82247,9239903.353
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62243,0104966.286
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82240,9796993.252
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41240,7767995.859
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82240,01791.005.972
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72239,33011.015.126
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41238,46701.026.894
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62237,66821.037.930
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52237,46721.040.701
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72237,12541.045.387
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82236,42181.055.130
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Maliye (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3234,71141.078.721
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52234,65671.079.489
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72234,03471.088.086
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62233,76221.091.896
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62233,75851.091.944
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82233,62571.093.762
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62233,37021.097.333
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62232,89861.103.844
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52232,55061.108.731
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52230,47381.138.156
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144228,38111.168.050
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62228,14551.171.487
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62226,89071.189.244
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41225,88811.203.603
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41224,75911.219.890
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41221,88841.261.294
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62221,51821.266.490
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41218,91821.303.750
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62218,86671.304.518
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31217,27291.327.415
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41217,16311.328.989
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41216,63531.336.512
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Maliye (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41215,36331.354.593
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Maliye (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21195,94281.602.060

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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