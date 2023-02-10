4 yıllık bölümler arasında yer alan Rekreasyon (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rekreasyon (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rekreasyon (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Rekreasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 287,9559 496.596 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 274,5867 611.165 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 269,1026 664.076 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 256,5342 799.512 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 249,8802 879.151 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 249,4533 884.539 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 232,7163 1.106.371

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.