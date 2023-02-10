4 yıllık bölümler arasında yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 300+8 / 308 259,5524 765.338 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 900+23 / 923 251,3586 860.857 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 230,9924 1.130.832

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.