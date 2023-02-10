4 yıllık bölümler arasında yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|500,7813
|1.128
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|472,0680
|3.894
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|464,4050
|5.196
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|450,1112
|8.614
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|437,1617
|13.479
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|426,4699
|20.799
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|426,2200
|21.027
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|421,1131
|26.195
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|403,3203
|51.863
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|397,2622
|62.436
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|393,2912
|69.896
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|389,3523
|77.640
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|385,7655
|84.967
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|379,8659
|97.656
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|375,2799
|108.014
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|375,0941
|108.452
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|372,8559
|113.801
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|371,6045
|116.744
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|368,6553
|123.996
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|364,9042
|133.761
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|362,6429
|139.740
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|361,0422
|144.011
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|360,8684
|144.495
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|354,6821
|162.126
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|354,5286
|162.618
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|348,3145
|181.789
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|345,6030
|190.643
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|345,2521
|191.791
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|344,6460
|193.815
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|343,8432
|196.584
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|341,9347
|203.162
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|339,1675
|213.181
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|338,8212
|214.464
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|336,3651
|223.785
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|333,4509
|235.246
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|332,6328
|238.741
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|331,9846
|241.488
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|331,2433
|244.483
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|329,1255
|253.313
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|328,8613
|254.445
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|327,0949
|262.110
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|325,2865
|270.375
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|322,4017
|283.722
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|320,8772
|291.014
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|318,5978
|302.413
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|317,1576
|309.718
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|312,5984
|333.781
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|312,4434
|334.613
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|302,6158
|392.858
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|47+0 / 47
|301,9768
|396.933
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|299,3033
|414.614
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|66+0 / 66
|293,1205
|457.290
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|291,5890
|468.581
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|289,6249
|483.676
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|285,0913
|519.361
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|284,2517
|526.358
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|37+0 / 37
|283,0610
|536.170
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|281,6531
|548.001
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|281,1773
|552.132
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|280,5879
|557.142
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|278,4884
|575.621
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|278,4423
|576.011
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|276,4878
|593.575
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|275,3905
|603.689
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|273,1864
|624.328
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|271,8052
|637.428
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|269,4350
|660.686
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|269,3452
|661.607
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|269,1493
|663.585
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|267,8899
|676.283
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|267,3659
|681.715
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|264,4715
|711.937
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|259,0231
|771.232
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|257,5090
|788.328
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|253,8685
|830.732
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|253,2607
|837.948
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,1848
|875.342
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|249,4803
|884.191
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|245,6710
|931.789
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|243,4424
|960.605
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|239,6914
|1.010.352
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|236,1491
|1.058.836
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|235,1294
|1.072.880
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|234,1921
|1.085.881
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|231,1931
|1.127.967
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|229,0804
|1.158.084
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|228,5915
|1.165.056
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|227,2551
|1.184.043
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|226,4120
|1.196.058
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|225,3040
|1.212.052
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|28+0 / 28
|218,1666
|1.314.717
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|217,6041
|1.322.801
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|216,4840
|1.338.576
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|214,6294
|1.364.811
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|213,7233
|1.377.628
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|210,5042
|1.422.044
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|206,4060
|1.476.586
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|203,7979
|1.510.241
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
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