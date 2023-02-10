(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

YAYINLAMA
Google News
(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA90+3 / 93500,78131.128
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8472,06803.894
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3464,40505.196
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8450,11128.614
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13437,161713.479
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA30+1 / 31426,469920.799
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA40+1 / 41426,220021.027
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3421,113126.195
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8403,320351.863
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6397,262262.436
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA70+2 / 72393,291269.896
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52389,352377.640
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9385,765584.967
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10379,865997.656
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8375,2799108.014
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123375,0941108.452
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5372,8559113.801
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5371,6045116.744
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12368,6553123.996
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82364,9042133.761
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5362,6429139.740
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103361,0422144.011
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5360,8684144.495
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6354,6821162.126
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5354,5286162.618
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3348,3145181.789
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4345,6030190.643
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6345,2521191.791
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9344,6460193.815
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3343,8432196.584
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30341,9347203.162
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41339,1675213.181
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5338,8212214.464
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9336,3651223.785
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5333,4509235.246
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15332,6328238.741
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA23+0 / 23331,9846241.488
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA10+0 / 10331,2433244.483
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62329,1255253.313
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA2+0 / 2328,8613254.445
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5327,0949262.110
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4325,2865270.375
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3322,4017283.722
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10320,8772291.014
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15318,5978302.413
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62317,1576309.718
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA18+0 / 18312,5984333.781
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5312,4434334.613
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA70+2 / 72302,6158392.858
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA47+0 / 47301,9768396.933
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5299,3033414.614
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA66+0 / 66293,1205457.290
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20291,5890468.581
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82289,6249483.676
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4285,0913519.361
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62284,2517526.358
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA37+0 / 37283,0610536.170
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / 5281,6531548.001
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25281,1773552.132
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20280,5879557.142
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68278,4884575.621
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21278,4423576.011
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10276,4878593.575
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20275,3905603.689
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34273,1864624.328
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25271,8052637.428
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62269,4350660.686
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41269,3452661.607
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1269,1493663.585
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA23+0 / 23267,8899676.283
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25267,3659681.715
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA8+0 / 8264,4715711.937
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10259,0231771.232
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17257,5090788.328
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25253,8685830.732
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34253,2607837.948
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62250,1848875.342
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17249,4803884.191
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62245,6710931.789
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25243,4424960.605
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30239,69141.010.352
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21236,14911.058.836
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20235,12941.072.880
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10234,19211.085.881
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123231,19311.127.967
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52229,08041.158.084
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17228,59151.165.056
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15227,25511.184.043
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72226,41201.196.058
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62225,30401.212.052
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA28+0 / 28218,16661.314.717
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41217,60411.322.801
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41216,48401.338.576
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41214,62941.364.811
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA12+0 / 12213,72331.377.628
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25210,50421.422.044
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21206,40601.476.586
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31203,79791.510.241
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 14DolmadıDolmadı
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 9DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son Haberler
Sebastian Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulunuyor
Lucas Gamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Gamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?