4 yıllık bölümler arasında yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 500,7813 1.128 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 472,0680 3.894 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 464,4050 5.196 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 450,1112 8.614 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 437,1617 13.479 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 426,4699 20.799 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 426,2200 21.027 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 421,1131 26.195 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 403,3203 51.863 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 397,2622 62.436 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 393,2912 69.896 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 389,3523 77.640 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 385,7655 84.967 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 379,8659 97.656 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 375,2799 108.014 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 375,0941 108.452 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 372,8559 113.801 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 371,6045 116.744 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 368,6553 123.996 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 364,9042 133.761 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 362,6429 139.740 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 361,0422 144.011 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 360,8684 144.495 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 354,6821 162.126 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 354,5286 162.618 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 348,3145 181.789 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 345,6030 190.643 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 345,2521 191.791 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 344,6460 193.815 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 343,8432 196.584 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 341,9347 203.162 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 339,1675 213.181 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 338,8212 214.464 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 336,3651 223.785 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 333,4509 235.246 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 332,6328 238.741 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 331,9846 241.488 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 331,2433 244.483 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 329,1255 253.313 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 328,8613 254.445 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 327,0949 262.110 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 325,2865 270.375 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 322,4017 283.722 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 320,8772 291.014 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 318,5978 302.413 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 317,1576 309.718 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 312,5984 333.781 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 312,4434 334.613 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 302,6158 392.858 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 47+0 / 47 301,9768 396.933 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 299,3033 414.614 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 66+0 / 66 293,1205 457.290 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 291,5890 468.581 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 289,6249 483.676 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 285,0913 519.361 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 284,2517 526.358 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 37+0 / 37 283,0610 536.170 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 281,6531 548.001 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 281,1773 552.132 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 280,5879 557.142 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 278,4884 575.621 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 278,4423 576.011 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 276,4878 593.575 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 275,3905 603.689 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 273,1864 624.328 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 271,8052 637.428 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 269,4350 660.686 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 269,3452 661.607 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 269,1493 663.585 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 267,8899 676.283 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 267,3659 681.715 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 264,4715 711.937 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 259,0231 771.232 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 257,5090 788.328 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 253,8685 830.732 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 253,2607 837.948 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,1848 875.342 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 249,4803 884.191 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 245,6710 931.789 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 243,4424 960.605 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 239,6914 1.010.352 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 236,1491 1.058.836 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 235,1294 1.072.880 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 234,1921 1.085.881 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 231,1931 1.127.967 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 229,0804 1.158.084 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 228,5915 1.165.056 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 227,2551 1.184.043 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 226,4120 1.196.058 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 225,3040 1.212.052 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 28+0 / 28 218,1666 1.314.717 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 217,6041 1.322.801 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 216,4840 1.338.576 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 214,6294 1.364.811 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 213,7233 1.377.628 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 210,5042 1.422.044 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 206,4060 1.476.586 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 203,7979 1.510.241 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 9 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.