4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyal Hizmet (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyal Hizmet (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyal Hizmet (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 500+13 / 513 283,4957 532.534 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 1500+38 / 1538 246,5690 920.496

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.