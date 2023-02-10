4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyoloji (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyoloji (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyoloji (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 300+8 / 308 265,1548 704.709 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 1000+25 / 1025 248,2185 899.735 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 600+15 / 615 240,2687 1.002.641

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.