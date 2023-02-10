4 yıllık bölümler arasında yer alan Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|44+2 / 46
|303,8721
|384.934
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|303,5791
|386.754
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|295,9013
|437.731
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|291,2123
|471.504
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|285,2332
|518.256
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|284,2232
|526.623
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|279,7699
|564.244
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|277,0272
|588.616
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|274,6501
|610.579
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|267,3059
|682.308
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|267,0961
|684.411
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|262,2913
|735.081
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|261,6409
|742.079
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|260,4049
|755.718
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|258,9816
|771.721
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|256,3649
|801.490
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,4961
|896.317
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,2957
|898.795
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|240,7773
|995.849
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.