4 yıllık bölümler arasında yer alan Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 44+2 / 46 303,8721 384.934 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 303,5791 386.754 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 295,9013 437.731 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 291,2123 471.504 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 285,2332 518.256 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 284,2232 526.623 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 279,7699 564.244 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 277,0272 588.616 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 274,6501 610.579 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 267,3059 682.308 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 267,0961 684.411 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 262,2913 735.081 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 261,6409 742.079 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 260,4049 755.718 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 258,9816 771.721 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 256,3649 801.490 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,4961 896.317 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,2957 898.795 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 240,7773 995.849

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.