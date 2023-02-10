4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2 / 57
|474,9728
|3.510
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|271,9998
|635.543
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|234,8388
|1.076.937
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|234,4157
|1.082.802
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|224,7059
|1.220.723
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|223,9744
|1.231.318
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|221,7382
|1.263.426
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|219,6331
|1.293.539
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|211,3870
|1.409.930
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|210,9624
|1.415.871
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|197,4570
|1.585.488
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|193,7872
|1.624.493
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|176,9097
|1.746.662
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.