(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13491,69071.746
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14444,313310.481
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11443,940010.597
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16427,187620.160
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5369,9949120.721
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62367,0758127.989
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7356,8063155.922
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9355,2544160.420
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52339,8338210.739
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8337,8910217.990
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62332,8734237.680
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68332,8087237.975
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30330,2108248.790
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52329,7251250.804
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5327,8899258.652
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5324,3553274.648
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8322,9228281.231
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA72+0 / 72312,6627333.430
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5308,6152356.384
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA76+0 / 76303,4594387.476
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10301,0904402.724
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3299,8120411.208
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA35+0 / 35298,2545421.691
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62293,9581451.317
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10292,7486460.049
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA16+0 / 16289,5906483.973
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA50+0 / 50286,4187508.630
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41279,5582566.101
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52276,3916594.447
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25275,7389600.425
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5273,0852625.256
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62269,1329663.751
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62267,7507677.772
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42266,5995689.498
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62263,7891719.159
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10262,5270732.562
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41259,3622767.471
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62251,2450862.249
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10248,5568895.602
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25248,4893896.386
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52243,8635955.059
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25241,3713988.038
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26241,2204990.083
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41240,8181995.309
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5237,61661.038.622
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26231,15761.128.474
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17228,92841.160.295
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21218,01321.316.896
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26203,26781.516.883
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21197,28781.587.408
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA3+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 3DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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