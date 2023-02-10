4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|491,6907
|1.746
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|444,3133
|10.481
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|443,9400
|10.597
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|427,1876
|20.160
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|369,9949
|120.721
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|367,0758
|127.989
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|356,8063
|155.922
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|355,2544
|160.420
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|339,8338
|210.739
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|337,8910
|217.990
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|332,8734
|237.680
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|332,8087
|237.975
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|330,2108
|248.790
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|329,7251
|250.804
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|327,8899
|258.652
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|324,3553
|274.648
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|322,9228
|281.231
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|72+0 / 72
|312,6627
|333.430
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|308,6152
|356.384
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|76+0 / 76
|303,4594
|387.476
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|301,0904
|402.724
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|299,8120
|411.208
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|298,2545
|421.691
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|293,9581
|451.317
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|292,7486
|460.049
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|289,5906
|483.973
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|50+0 / 50
|286,4187
|508.630
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|279,5582
|566.101
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|276,3916
|594.447
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|275,7389
|600.425
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|273,0852
|625.256
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|269,1329
|663.751
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|267,7507
|677.772
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|266,5995
|689.498
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|263,7891
|719.159
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|262,5270
|732.562
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|259,3622
|767.471
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|251,2450
|862.249
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|248,5568
|895.602
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|248,4893
|896.386
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|243,8635
|955.059
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|241,3713
|988.038
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|241,2204
|990.083
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|240,8181
|995.309
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|237,6166
|1.038.622
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|231,1576
|1.128.474
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|228,9284
|1.160.295
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|218,0132
|1.316.896
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|203,2678
|1.516.883
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|197,2878
|1.587.408
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
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