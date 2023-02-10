4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 491,6907 1.746 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 444,3133 10.481 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 443,9400 10.597 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 427,1876 20.160 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 369,9949 120.721 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 367,0758 127.989 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 356,8063 155.922 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 355,2544 160.420 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 339,8338 210.739 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 337,8910 217.990 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 332,8734 237.680 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 332,8087 237.975 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 330,2108 248.790 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 329,7251 250.804 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 327,8899 258.652 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 324,3553 274.648 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 322,9228 281.231 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 72+0 / 72 312,6627 333.430 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 308,6152 356.384 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 76+0 / 76 303,4594 387.476 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 301,0904 402.724 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 299,8120 411.208 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 298,2545 421.691 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 293,9581 451.317 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 292,7486 460.049 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 289,5906 483.973 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 50+0 / 50 286,4187 508.630 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 279,5582 566.101 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 276,3916 594.447 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 275,7389 600.425 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 273,0852 625.256 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 269,1329 663.751 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 267,7507 677.772 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 266,5995 689.498 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 263,7891 719.159 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 262,5270 732.562 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 259,3622 767.471 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 251,2450 862.249 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 248,5568 895.602 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 248,4893 896.386 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 243,8635 955.059 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 241,3713 988.038 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 241,2204 990.083 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 240,8181 995.309 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 237,6166 1.038.622 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 231,1576 1.128.474 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 228,9284 1.160.295 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 218,0132 1.316.896 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 203,2678 1.516.883 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 197,2878 1.587.408 Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 3 Dolmadı Dolmadı

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