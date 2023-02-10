4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 250+7 / 257 264,0653 716.253 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 400+10 / 410 254,6946 820.952

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.