4 yıllık bölümler arasında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 300+8 / 308 275,6538 601.202 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 600+15 / 615 261,6409 742.081 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 400+10 / 410 253,9945 829.209

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.