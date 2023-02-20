Abdalaziz Al Hasia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalaziz Al Hasia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalaziz Al Hasia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalaziz Al Hasia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalaziz Al Hasia 31 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalaziz Al Hasia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdalaziz Al Hasia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdalaziz Al Hasia'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdalaziz Al Hasia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalaziz Al Hasia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalaziz Al Hasia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalaziz Al Hasia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

10 Eylül 2021 yılında Al-Ahli SC

Abdalaziz Al Hasia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalaziz Al Hasia şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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