Yazan Naim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Naim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yazan Naim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yazan Naim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yazan Naim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Naim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yazan Naim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Naim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yazan Naim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yazan Naim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yazan Naim 5 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da یزن نعیم şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yazan Naim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Yazan Naim'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yazan Naim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yazan Naim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Yazan Naim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yazan Naim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Ahli SC

Yazan Naim kimdir

Yazan Naim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yazan Naim şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yazan Naim nereli

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