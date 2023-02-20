Mohamed Emad Abdelkader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Emad Abdelkader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Emad Abdelkader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Emad Abdelkader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Emad Abdelkader {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Emad Abdelkader Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Emad Abdelkader'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Emad Abdelkader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Emad Abdelkader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Emad Abdelkader şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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