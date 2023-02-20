Tamim Samy Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamim Samy Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamim Samy Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamim Samy Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamim Samy Mohamed 10 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamim Samy Mohamed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tamim Samy Mohamed'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamim Samy Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamim Samy Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamim Samy Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamim Samy Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ahli SC

Tamim Samy Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamim Samy Mohamed şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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