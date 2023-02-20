Jassem Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassem Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassem Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassem Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassem Mohammed 18 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da جاسم محمد عمر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassem Mohammed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Jassem Mohammed'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassem Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassem Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassem Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassem Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2014 yılında ASPIRE Academy

1 Ocak 2015 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2015 yılında ASPIRE Academy

1 Ağustos 2016 yılında Al-Ahli SC

Jassem Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassem Mohammed şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Jassem Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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