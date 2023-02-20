Hossein Kanaani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Kanaani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossein Kanaani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hossein Kanaani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hossein Kanaani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Kanaani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossein Kanaani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Kanaani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Kanaani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Kanaani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Kanaani 23 Mart 1994 tarihinde Mahshahr, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسين کنعانی‌زادگان / Mohammad Hossein Kanaanizadegan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Kanaani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxygen sport agency yapmaktadır. Hossein Kanaani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hossein Kanaani'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Kanaani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hossein_kanani6/

Hossein Kanaani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Kanaani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hossein Kanaani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Kanaani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında Persepolis

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal FC

4 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

23 Temmuz 2018 yılında Machine Sazi

7 Temmuz 2019 yılında Persepolis

1 Ağustos 2021 yılında Al-Ahli SC

Hossein Kanaani kimdir

Hossein Kanaani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Kanaani şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Esteghlal Mahshahr, Persepolis

Hossein Kanaani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 2 gol atmıştır.

İran U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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Hossein Kanaani nereli

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