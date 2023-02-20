Shoja Khalilzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoja Khalilzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shoja Khalilzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shoja Khalilzadeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shoja Khalilzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoja Khalilzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shoja Khalilzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoja Khalilzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoja Khalilzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shoja Khalilzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shoja Khalilzadeh 14 Mayıs 1989 tarihinde Bahnemir, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شجاع خلیل‌زاده şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shoja Khalilzadeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Shoja Khalilzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shoja Khalilzadeh'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shoja Khalilzadeh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shoja_khalilzadeh/

Shoja Khalilzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shoja Khalilzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shoja Khalilzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shoja Khalilzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mes Rafsanjan

1 Temmuz 2010 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2013 yılında Sepahan

28 Kasım 2014 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2016 yılında Sepahan

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis

23 Ekim 2020 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

Shoja Khalilzadeh kimdir

Shoja Khalilzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shoja Khalilzadeh şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shahrdari Amir Kola (2006-2007), Khoshnoush Sari (2007-2008)

Shoja Khalilzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 4 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shoja Khalilzadeh nereli

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