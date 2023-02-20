Sayed Al Dokali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Al Dokali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayed Al Dokali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sayed Al Dokali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sayed Al Dokali 30 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Katar,Libya uyrukludur.Gerçek adı da الدوكالي الصيد / Sayed Al Dokali Al Baoure şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sayed Al Dokali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sayed Al Dokali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sayed Al Dokali'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sayed Al Dokali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sayed Al Dokali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sayed Al Dokali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sayed Al Dokali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wakrah SC

3 Ekim 2017 yılında Al-Rayyan SC

20 Eylül 2019 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Rayyan SC

10 Ekim 2020 yılında Al-Mesaimeer

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

Sayed Al Dokali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sayed Al Dokali şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.