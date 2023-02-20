Ali Qaderi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Qaderi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Qaderi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Qaderi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Qaderi 20 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ahmed Qaderi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Qaderi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Qaderi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Qaderi'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Qaderi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Qaderi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Qaderi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Qaderi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ahli Res.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Khor SC

29 Ocak 2020 yılında Al-Ahli SC

Ali Qaderi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Qaderi şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ali Qaderi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.