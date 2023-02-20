Yazan Al Naimat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Al Naimat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yazan Al Naimat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yazan Al Naimat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yazan Al Naimat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Al Naimat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yazan Al Naimat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Al Naimat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yazan Al Naimat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yazan Al Naimat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yazan Al Naimat 4 Haziran 1999 tarihinde Wadi Al-Seer şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Yazan Abdallah Ayed Al-Naimat/ يزن عبدالله عايد نعيمات şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yazan Al Naimat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Yazan Al Naimat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yazan Al Naimat'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yazan Al Naimat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yazan Al Naimat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yazan Al Naimat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yazan Al Naimat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Al-Ahli SC

Yazan Al Naimat kimdir

Yazan Al Naimat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yazan Al Naimat şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Yazan Al Naimat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ürdün takımında 18 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Ürdün U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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Yazan Al Naimat nereli

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