Abdulrasheed Umaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrasheed Umaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrasheed Umaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrasheed Umaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrasheed Umaru 12 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrasheed Umaru Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrasheed Umaru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Abdulrasheed Umaru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulrasheed Umaru'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdulrasheed Umaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrasheed Umaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrasheed Umaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrasheed Umaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ASPIRE Academy

1 Ocak 2018 yılında KAS Eupen U21

11 Ocak 2019 yılında Al-Ahli SC

Abdulrasheed Umaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrasheed Umaru şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Abdulrasheed Umaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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