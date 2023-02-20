Saleh Bader Al Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Bader Al Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Bader Al Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Bader Al Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Bader Al Yazidi 10 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Bader Al Yazidi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saleh Bader Al Yazidi'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleh Bader Al Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Bader Al Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleh Bader Al Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Bader Al Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2017 yılında Al-Markhiya SC

11 Nisan 2021 yılında Al-Bidda SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

Saleh Bader Al Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Bader Al Yazidi şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Saleh Bader Al Yazidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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