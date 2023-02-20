Nikola Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vukcevic 13 Aralık 1991 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vukcevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Vukcevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Vukcevic'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vukcevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Nikola-Vukcević-1624024487867716/

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Nikola Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında B. Podgorica

1 Eylül 2013 yılında Braga B

1 Temmuz 2015 yılında SC Braga

9 Ağustos 2018 yılında Levante

7 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

Nikola Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vukcevic şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Vukcevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 1 gol atmıştır.

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