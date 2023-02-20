Ahmed Azhari Abdelrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Azhari Abdelrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Azhari Abdelrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Azhari Abdelrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Azhari Abdelrahim 6 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Azhari Abdelrahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Azhari Abdelrahim'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Azhari Abdelrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Azhari Abdelrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SC
Ahmed Azhari Abdelrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Azhari Abdelrahim şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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