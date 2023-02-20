Abdulrahman Battawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Battawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Battawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Battawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Battawi 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Battawi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Battawi'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Battawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Battawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Battawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Battawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Battawi şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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