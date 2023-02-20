Abubakar Mohammed Bayomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Mohammed Bayomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Mohammed Bayomi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakar Mohammed Bayomi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakar Mohammed Bayomi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakar Mohammed Bayomi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abubakar Mohammed Bayomi'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abubakar Mohammed Bayomi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakar Mohammed Bayomi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakar Mohammed Bayomi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakar Mohammed Bayomi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2021 yılında Al-Mesaimeer

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

Abubakar Mohammed Bayomi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakar Mohammed Bayomi şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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