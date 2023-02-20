Sofiane Hanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Hanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Hanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Hanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Hanni 29 Aralık 1990 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Hanni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sofiane Hanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sofiane Hanni'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Hanni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sofiane.hanni/

Sofiane Hanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Hanni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sofiane Hanni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Hanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2007 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2009 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2011 yılında K. Erciyesspor

6 Eylül 2013 yılında Ankaraspor

1 Temmuz 2014 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2016 yılında RSC Anderlecht

31 Ocak 2018 yılında Spartak Moskova

22 Temmuz 2019 yılında Al-Gharafa SC

4 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

Sofiane Hanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Hanni şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Ivry (1998-2001), AC de Boulogne-Billancourt (2001-2005), FC Nantes (2005-2009)

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