Talal Abdulla Bahzad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talal Abdulla Bahzad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talal Abdulla Bahzad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talal Abdulla Bahzad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talal Abdulla Bahzad 6 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talal Abdulla Bahzad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Talal Abdulla Bahzad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Talal Abdulla Bahzad'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Talal Abdulla Bahzad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talal Abdulla Bahzad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Talal Abdulla Bahzad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talal Abdulla Bahzad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Sadd SC

18 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

Talal Abdulla Bahzad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talal Abdulla Bahzad şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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