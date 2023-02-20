Nasser Saleh Al Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Saleh Al Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Saleh Al Khalfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Saleh Al Khalfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Saleh Al Khalfan 17 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Saleh Al Khalfan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Nasser Saleh Al Khalfan'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Saleh Al Khalfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Saleh Al Khalfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Saleh Al Khalfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Saleh Al Khalfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lekhwiya

1 Ocak 2015 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

1 Ocak 2018 yılında Al-Ahli SC

Nasser Saleh Al Khalfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Saleh Al Khalfan şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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