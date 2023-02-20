Fahad Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Khalfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Khalfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Khalfan 23 Mart 1992 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Khalfan Al Noubi Al Bulushi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Khalfan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Khalfan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fahad Khalfan'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Khalfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Khalfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Khalfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Khalfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Sailiya SC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2015 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Rayyan SC

11 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Arabi SC

14 Ağustos 2021 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

Fahad Khalfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Khalfan şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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