Mohamed Lingliz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Lingliz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Lingliz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Lingliz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Lingliz 9 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Lingliz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Lingliz'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Lingliz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Lingliz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Lingliz şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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