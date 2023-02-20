İslam Yaseen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Yaseen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Yaseen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Yaseen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Yaseen 16 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Islam Yassine Al Sharif şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Yaseen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Yaseen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Yaseen'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Yaseen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Yaseen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Yaseen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Yaseen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2021 yılında Al-Shamal SC

1 Ocak 2022 yılında Muaither SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Ahli SC

İslam Yaseen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Yaseen şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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