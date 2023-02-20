Sekou Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sekou Yansane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sekou Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Yansane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Yansane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Yansane 28 Nisan 2003 tarihinde Grenoble şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.Gerçek adı da Sekou Oumar Yansane şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Yansane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USFA Management yapmaktadır. Sekou Yansane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli SC takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sekou Yansane'nin Al-Ahli SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Sekou Yansane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.yansane_/

Sekou Yansane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Yansane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sekou Yansane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Yansane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dijon U19

8 Ocak 2021 yılında Paris SG U19

10 Eylül 2022 yılında Al-Ahli SC

20 Eylül 2022 yılında Al-Rayyan SC

1 Ocak 2023 yılında Al-Ahli SC

Sekou Yansane kimdir

Sekou Yansane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Yansane şuan Al-Ahli SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grenoble Foot (2010-2015), Olympique Lyonnais (2015-2018), Dijon FCO (2018-2021), Paris Saint-Germain (2021-2022)

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Sekou Yansane nereli

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